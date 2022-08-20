İhlas Haber Ajansı

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Mobilya fabrikasında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

Sivas’ta Organize Sanayi Bölgesinde bir mobilya fabrikasının imalathane kısmında çıkan yangın çok sayıda ekibi harekete geçirdi.

Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesinde bir mobilya fabrikasının imalathane kısmında çıkan yangın çok sayıda ekibi harekete geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, yangın, organize sanayi bölgesi 2. kısmında bulunan bir mobilya fabrikasının kapı imalat bölümünde elektriğin şase yapması sonucunda yangın meydana geldi. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol atına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Maddi zararın oluştuğu imalathanede, ekipler yangınla alakalı inceleme başlattı.

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