Moğollardan Sivas'ı koruyan surların izlerine rastlandı

Sivas'ta tarihsel kayıtlara göre 6. yüzyılda Moğol baskısına karşı koyabilmek için inşa edildiği tahmin edilen iç kale surlarının izlerine rastlandı.

Sivas Kalesi çevresinde süren arkeolojik kazılan tarihsel kayıtlarda geçen bir bilginin gerçekliğini gözlen önüne serdi. Çalışmalarda alan içeresinde iç kale surlarına ait olduğu düşünülen bulgulara rastlandı. 6. yüzyılda inşa edildiği düşünülen surların Moğol istilasından korunmak için kullanıldığı tahmin ediliyor. Surların tamamen gün yüzüne çıkartılıp restore edilmesi için proje kapsamında çalışma yapılması amaçlanıyor.

Moğol baskınlarından korunmak için yapıldı

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Eser, ortaya çıkan surların Moğol baskısına karşı koyabilmek için inşa edilmiş olabileceğini belirterek, “13. yüzyılın ilk çeyreğinde biz Sivas'ın dışına bir dış sur inşa edildiğini biliyoruz. 1. Alâeddin Keykubad dönemi içerisinde Moğol baskısına karşı koyabilmek için inşa edilmiş. O sürece gelene kadar Sivas'ın toprak kale etrafında bir suru olduğunu kaynakların verdiği verilerden de tabi ki biliyoruz, takip ediyoruz. Özellikle 6. Yüzyılda böyle büyük bir onarımın sur duvarlarında gerçekleştirdiği biliniyor. Muhtemelen kaynaklarda adı geçen o duvar, toprak kale etrafında ki iç kaleye ait savunma duvarını anlatıyor. Biz toprak kalenin üzerinde bulunduğu tepenin etrafında o duvara ait kalıntıları yer yer görmeniz mümkün. Bugün otlar arasında ağaçlar arasında'' dedi.

Sur açığa çıkarılıp restorasyona hazırlanacak

Prof. Dr. Erdal Eser iç kale surlarını görünür hale getirip restorasyona hazırlamayı amaçladıklarını belirterek, “Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin beyin isteğiyle biz bu konuda da bir çalışma yürütmeye başladık. Şu an surun görünmeyen bölümlerinin ortaya çıkarılmasının mümkün olduğu anlaşıldı. Orada da bir temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. İlgili kurumlardan gerekli olan izinler alındıktan sonra yapmak istediğimiz şey, şuanda görünen bölümlerini açarak devam eden duvarlarının olup olmadığını anlamaya çalışmak. Devam eden duvarları da tabii ki temizleyerek açığa çıkararak restorasyona hazırlamak. İç kale surlarını biraz daha görünür hale getirmek amacımız.2022 yılının bahar aylarında alanda başlayacağımız kazılara paralel olarak duvarı da açmaya inşallah başlamış olacağız'' şeklinde konuştu.

“En geç milattan sonra 6'ıncı yüzyıl da yapılmış”

Eser, iç kale surlarının en geç 6. Yüzyılda yapıldığını tahmin ettiklerini ifade ederek, “1. Alaeddin Keykubad döneminde Sivas çevresine dış sur inşası söz konusu ama bu dönem içerisinde toprak kalenin etrafında saray da bulunduğu için muhakkak bir savunma duvarının olması gerekiyor. Kaynaklarda 6. yüzyılda Justinyen döneminde Sivas surlarının onarıldığına yönelik bir veri var. Büyük bir ihtimalle Roma döneminde başlayan savunma duvarı inşası Bizans dönemi içerisinde onarımlarla güçlendirilerek devam etti. Türkler ve Müslümanlar olarak buraya geldiğimiz zamanda muhtemelen güçlendirmeler, çeşitli bakım ve onarım çalışması yapıldı. Şuanda görünen bu surların en geç milattan sonra 6. yüzyılda yapılmış olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.