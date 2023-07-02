Motosiklet ile pikap çarpıştı: 2 ölü

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde pikap ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Altınyayla ilçesi Kale köyünde meydana geldi. K.Y. (20) idaresindeki 44 ABB 647 plakalı pikap ile Ömer A. (16) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu Berat K. (16) ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Altınyayla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı 16 yaşındaki iki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.