Muammer sağlık kontrolünden geçti

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Muammer Yıldırım, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti.

Muammer Yıldırım, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

28 yaşındaki kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.