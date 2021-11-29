İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Müdür Aslan, şampiyon takımı tebrik etti

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Okullar Arası Bocce Turnuvasında şampiyon olan Olukman Ortaokulu öğrencilerini tebrik etti.


Sivas'ta düzenlenen Okullar Arası Bocce Turnuvasında il birincisi olan Olukman Ortaokulu öğrencileri, şampiyonluk sevincini İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ile paylaştı.


Okul Müdürü Ömer Aslan ve Beden Eğitimi Öğretmeni Cebrail Bayiskit ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'ı ziyaret eden öğrenciler, turnuva hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, İrem Kuru, Deniz Ateş, Gizem Naçar ve Demet Gökçe ile bir süre sohbet eden Aslan, başarılarından dolayı tebriklerini ileterek kitap ve çiçek hediye etti. Aslan, Okul Müdürü Ömer Aslan ve Beden Eğitimi Öğretmeni Cebrail Bayiskit'e de çiçek takdim etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.