Müdür Erdoğan Tunç, antrenörlerle toplantı yaptı

4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, yeni sezonda yapılacak olan faaliyetler ve projeler hakkında antrenörlerden bilgiler aldı.

Tunç, antrenörlere yaz döneminin iyi şekilde geçtiğini belirterek, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Müdür Tunç, ‘Spor Sivas'ın bu sene de aralıksız devam edeceğinden bahsederek, çocukların spora yönlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Toplantıda Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Ertuğrul Yalçın, Aytaç Keklik ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Keskin de hazır bulundu.