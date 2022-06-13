Müdür Tunç, idmanları takip etti

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce farklı branşlarda yapılan sportif faaliyetler aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Taha Akgül Spor Salonu ve Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda antrenman yapan sporcularla bir araya geldi. İdman yapan sporcuların çalışmalarını bir süre izleyen Müdür Tunç, antrenörlerden yapılan faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Müdür Tunç'a ziyaretleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik eşlik etti.