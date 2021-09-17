İhlas Haber Ajansı

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Müftü Akkuş, salgın tedbirlerine uyulmasını istedi

Sivas’ta Covid-19 tedbirleri nedeniyle 2020 yılında yüz yüze yapılamayan Kur’an kursu eğitimleri bu yıl 13 Eylül itibariyle yüz yüze yapılmaya başladı.

Sivas'ta Covid-19 tedbirleri nedeniyle 2020 yılında yüz yüze yapılamayan Kur'an kursu eğitimleri bu yıl 13 Eylül itibariyle yüz yüze yapılmaya başladı. Bu kapsamda Kur'an kurslarını ziyaret eden İl Müftüsü Yusuf Akkuş, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını tebrik etti.


Ziyaretler kapsamında ilk olarak Ak Mescit 4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı Kur'an kursunu ziyaret eden Müftü Akkuş, daha sonra Yeğinler Cami Kur'an kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.


Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Akkuş, öğrencilere salgın tedbirlerine riayet etmesi uyarısında bulunarak, başarılar diledi.


Müftü Akkuş'a ziyaretleri esnasında müftü yardımcısı Muttalip Karataş ve şube müdürü Ziya Soylu da eşlik etti.

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