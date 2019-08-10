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Müftü Akkuş'tan “teşrik tekbiri” açıklaması

Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş, bugün sabah namazı ile başlayan teşrik tekbirlerine ilişkin konuştu.

Teşrik tekbirlerinin bayramın dördüncü günü ikindi namazı ile birlikte sona ereceğini ifade eden Akkuş, kurban kesip kesmemeye bakılmaksızın tüm Müslümanların teşrik tekbirlerini getirmesi gerektiğinin altını çizdi.


Müftü Akkuş, “Teşrik tekbirleri Arefe günü sabah namazından başlıyor, bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil teşrik tekbirlerini farzlardan sonra getiriyoruz. İkindi namazı ile sona eriyor. Teşrik tekbirlerini kurban kesip kesmemeye bakmazsızın herkesin getirmesi lazım” dedi.


“Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd' cümlesini söylemeye ‘teşrik tekbiri' deniyor ve “Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur” anlamına geliyor.

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