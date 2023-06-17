Müftüler Zara'da toplandı

Sivas'ta ilçe müftüleri toplantısı, Zara İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıda güncel konuların yanı sıra Yaz Kur'an Kursları Uygulama Talimatları, Ulusal Staj Programı, 2023 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu ve kurban kesimi hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantı sonunda İl Müftüsü Altunkaya, yeni atama kararları ile Zara İlçe Müftüsü iken Ordu İl Müftü Yardımcısı olarak atanan Burhan Al'a ve Trabzon Çarşıbaşı İlçe Müftüsü olarak atanan Koyulhisar İlçe Müftüsü Yaşar Sanlav'a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.