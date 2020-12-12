Müftülük personeline teftiş eğitimi

Müftülük Toplantı Salonunda gerçekleşen seminere İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un yanı sıra müftü yardımcıları, şube müdürleri, vaizler ve murakıplar katıldı.

Katılımcılara denetim, teftiş ve rehberlik konusunda bilgiler aktaran Başmüfettiş Aydın, “Diyanet İşleri Başkanlığımızda hizmet veren tüm personelin eğitimine, yetiştirilmesine ve başarı seviyelerinin yükseltilmesine rehberlik etmek ilk hedeflerimiz arasındadır” dedi.

Seminerin ardından konuyla alakalı soruları yanıtlayan Aydın, katılımlarından dolayı personele teşekkür ederek başarılar diledi.