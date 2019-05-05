Muhafazakar Yükseliş Partisi Sivas İl Kongresini yapıldı

Olağan İl Başkanlığı Kongresi partililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi Sivas 1. Olağan İl Başkanlığı Kongresi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Akyüz ve çok sayıda partilinin katılımıyla öğretmen evi konferans salonunda gerçekleştirildi. Kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Genel Başkan Yardımcısı Avukat Burhanettin Akyüz , yaptığı konuşmada, “Muhafazakar Yükseliş Partisi yeni bir parti. Belki de birçoğumuz bu parti ile ilgili ilk kez duyumsama yaşadı. MYP, Peygamberimizin veladet kandili gecesinde simge olması için peygamberimizin yaşına denk kişi ile kurulmuştur. Hatırlarsınız o günlerde ülkeyi bölmek için akil adamlar adı altında 63 kişilik bir ekiple çözüm süreci adı altında bir süreç yürütülüyordu. Buna tepki olması için peygamberimizin yaşına denk kişi ile partimiz kurulmuştur “ dedi.

İl Başkanı Metin Özdemir ise, “Ülkemizin çıkmazda olduğunu, bu kadar pahalılığı, emeklilerimizin, çiftçilerimizin durumunu gidermek için MYP'deyiz. Biz hepimiz hep birlikte gecemize gündüzümüze katıp bu partiyi şenlendirdik. Onun için hepiniz buraya gelerek beni onura ettiniz” dedi.

Konuşmaların ardından partililere plaket takdimi yapıldı ve partiye yeni katılanlara parti rozeti takıldı.