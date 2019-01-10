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Muhtar adayı poşeti fırsata çevirdi

Sivas’ta mahalle muhtar adayı Serkan Kartal, poşet krizini fırsata çevirip üzerinde isminin ve seçim vaatlerinin yazılı olduğu kumaş çantaları marketlerin önünde seçmenlerine dağıttı.

Sivas'ta mahalle muhtar adayı Serkan Kartal, poşet krizini fırsata çevirip üzerinde isminin ve seçim vaatlerinin yazılı olduğu kumaş çantaları marketlerin önünde seçmenlerine dağıttı.


Sivas Merkez Diriliş Mahallesi muhtar adayı Serkan Kartal, 1 Ocak tarihinden itibaren uyulamaya konulan ücretli poşet uygulamasını, yürüttüğü seçim çalışmaları için fırsata dönüştürmeyi başardı. Kartal, üzerinde isminin, telefon numarasının ve seçim vaatlerinin yazılı olduğu kumaş çantalar diktirdi. Kartal zincir marketlerin girişlerinde bu çantaları seçmenlerine ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.


Muhtar adayının bu çalışması mahalle sakinlerini de memnun etti. Ayşe Demir isimli mahalle sakini, “Muhtar adayımıza öncelikle teşekkür ederim. Zaten bizde markete girecektik ve poşet sıkıntısı çekecektik. Şimdi ise ücretsiz torbamızı aldık, sevindik. Torbaları güzel buldum iyi bir düşünce ve oyumu da vermeyi düşünüyorum. “dedi.


Muhtar adayı Serkan Kartal, kumaş çantaları dağıtarak hem adaylığını mahalle sakinlerine duyurduğunu hem de devletin temiz çevre için başlattığı kampanyaya destek verdiğini söyledi. Kartal, “Mahallemize hizmet edebilmek için aday oldum. Önce Rabbim nasip ederse sonra mahalle sakinlerimizin takdiri ile bu göreve talibim. Bugün ise devletimizin poşet kullanımı ücretli yapmasına destek vermek için böyle bir şey yaptım. Amacım insanlardan ücret talep etmek değil, poşet kullanımını engellemek. Biz de bu bağlamda kendi üzerimize düşen vazifeyi yerine getirdik. Bu vesile ile de vatandaşların evine kadar girmiş olduk. Şu an için bin adet dağıttım. Dağıtmaya da devam edeceğim” dedi.

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