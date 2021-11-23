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Muhtarın düşürdüğü silahı vatandaş buldu

Sivas’ta muhtar tarafından düşürülen silahı vatandaş buldu.

Sivas'ta muhtar tarafından düşürülen silahı vatandaş buldu.


Edinilen bilgiye göre E.T. isimli vatandaş havalimanı yolunda bir tabanca buldu. Vatandaş tabancayı bulur bulmaz polisi aradı. Olay yerine giden ekipler silah üzerinde yaptıkları incelemede seri numarasından sahibinin kimlik bilgilerine ulaştı. Tabancanın Yazıbaşı köyü muhtarı Yüksel Erdoğan'a ait olduğu anlaşıldı. Polisin telefonu ile silahını düşürdüğünü öğrenen Erdoğan, ekiplerden silahını teslim aldı. Erdoğan, silahın bulunduğu yerde aracını oğluna teslim ettiğini, bu sırada tabancanın belinden düşmüş olabileceğini söyledi.

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