Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Sivas'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'da dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Sivas'ta gıyabi cenaze namazı kılındı. Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından Sivas Ulu Camisinde kıldırılan cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan başta olmak üzere çok kişi katıldı. Cami bahçesinde Sisi rejimini protesto eden pankartlar açıldı.