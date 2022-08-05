Sivas'ta konser veren ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, binlerce hayranına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Gardaşlık Festivali çerçevesinde konser verdi. Kongre Müzesi bahçesinde hayranlarıyla buluşan sanatçı, sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Konsere Sivas halkı yoğun ilgi gösterdi. Binlerce kişinin izlediği konser dron ile havadan da görüntüledi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ceceli'ye hediye takdim etti. Vali Şimşek yaptığı konuşmada, Sivaslıların Gardaşlık Günü'nü kutladı.

Sivas Belediye Başkanı Bilgin ise, “Sivas birliğin, beraberliğin ve gardaşlığın şehridir” dedi.