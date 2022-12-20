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Mustapha Yatabare gol sayısını 8'e çıkardı

DG Sivasspor’un futbolcusu Mustapha Yatabare, Esenler Erokspor ile oynanan müsabakada attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 8’e yükseltti.

DG Sivasspor'un futbolcusu Mustapha Yatabare, Esenler Erokspor ile oynanan müsabakada attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltti.


Ziraat Türkiye Kupası'nda Esenler Erokspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın 3 golü Mustapha Yatabare'den geldi. Maçın 11, 25 ve 44. dakikasında topla buluşan Yatabare, yaptığı vuruşlarla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.


36 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 8'e çıkardı. Yatabare 8 golün 2'sini Süper Lig'de, 2'sini de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydetti.

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