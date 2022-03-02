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Mustapha Yatabare gol sayısını 9'a çıkardı

DG Sivasspor’un futbolcusu Mustapha Yatabare, Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 9’a yükseltti.

DG Sivasspor'un futbolcusu Mustapha Yatabare, Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 9'a yükseltti.


Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü Malili futbolcu Mustapha Yatabare'den geldi. Maçın 10. dakikasında topla buluşan Yatabare, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.


36 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 9'a çıkardı. Yatabare, 9 golün 8'ini Süper Lig'de kaydetti.

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