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Müşterileri 'Koli' diye şifrelendirerek fuhuş yaptırdılar

Sivas’ta eve gelen müşterileri ’Koli’ diye şifrelendirerek fuhuş yapıp ve aracılık eden 2’si kadın 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Sivas'ta eve gelen müşterileri 'Koli' diye şifrelendirerek fuhuş yapıp ve aracılık eden 2'si kadın 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.


Sivas İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri D.T. adlı kadını fuhuş yaptığı iddiasıyla fiziki takibe aldı. Yapılan takip sonucu Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'nde D.T.'nin fuhuş ve fuhuşa aracılık yaptığı tespit edildi. Şahıs yapılan sorgusunda B.Ç. adlı şahsın kız arkadaşının paraya ihtiyacı olduğu için kendisiyle irtibata geçtiğini belirterek daha sonra B.Ç.'nin kız arkadaşıyla tanıştığını söyledi. Sorgusunda B.Ç.'nin kız arkadaşına fuhuş için müşteri ve yer temin ettiğini anlatan B.Ç. komisyon aldığını itiraf etti. Daha sonra polis ekipleri H.Ç. ile kız arkadaşının fuhuş yapması için aracılık ettiği öne sürülen B.Ç.'yi de gözaltına aldı. Kadınların telefonla görüştükleri kişilere "koli geldi" diyerek şifreli konuşmalarla irtibat kurdukları belirlendi. Emniyetteki ifadelerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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