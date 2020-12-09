Nadir görülen vaşak ölü bulundu

Sivas'ın merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde vatandaşlar, ağaç dalında asılı durumda ölmüş vaşak buldu.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde yaşayan Ramazan İmece, bir ağacın dalında asılı vaziyette nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ölüsüyle karşılaştı. Üzerinde yaralar bulunan vaşağın, bilinçsiz avcılar tarafından vurulduğu veya bir şekilde dallara takılarak öldüğü düşünülüyor.