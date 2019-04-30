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Nadir görülüyordu, 3'ünü bir arada görüntüledi

Doğada nadir görülen türler arasında olan Vaşak, Sivas’ta Muzaffer Sevinç isimli çiftçi tarafından 3’ü bir arada görüntülendi.

Doğada nadir görülen türler arasında olan Vaşak, Sivas'ta Muzaffer Sevinç isimli çiftçi tarafından 3'ü bir arada görüntülendi. Nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilmesine rağmen Sivas'ta son güllerde sıklıkla gözlenen vaşaklar, bu kez sürü halinde kendini gösterdi. Sivas'ın Zara ilçesi Mahmut Ağa Çiftliği köyünde ortaya çıkan 3 vaşak, çiftçilik yapan Muzaffer Sevinç tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sevinç ilk olarak yalnız gezen bir savaş görüntüledi. Bir süre sonra ise Sevinç, 3 vaşakla birden karşılaştı. Bu anları cep telefonu ile kayıt altına alan Sevinç‘in vahşi ve yırtıcı bir tür olmasına rağmen vaşakları, “yanına çağırması dikkat çekti. Vaşaklar bir süre sonra arazide ilerleyerek gözden kayboldular.

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