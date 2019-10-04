Namık Altunsoy: “Galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz”

Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Sivas Belediyespor, 2019-2020 sezonunun 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Namık Altunsoy, maçtan galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.

Ankara Demirspor maçı ile ilgili açıklamada bulunan Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Namık Altunsoy, karşılaşmaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Altunsoy, yarın oynanacak Ankara Demirspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını belirterek, “Yarın Başkent'te oynayacağımız Ankara Demirspor maçının hazırlıklarına Uşak maçı biter bitmez başladık. Sağlık departmanımız sakat oyuncuların yetişmesi için çalışıyorlar. Oyuncularımızın antrenmanlardaki istekli halleri bu maç için bizi ümitlendirmekte. Denk kuvvetlerin mücadelesi şeklinde geçeceğini düşündüğüm maçı az hata yapan takım kazanacaktır. Biz de takım olarak az hata yaparak maçı kazanmaya çalışacağız. Ankara'daki Sivaslı futbolseverleri cumartesi günü saat 15.00'te Demiryolları Sahası'nda oynayacağımız maça davet ediyorum. Maça mutlak galibiyet için çıkacağız. Çok iyi çalıştık. Ligde yenilmiyoruz. Bu bizim için önemli. İnşallah yarın rakibimizi yenip hanemize 3 puan yazdıracağız. Bu galibiyeti çok istiyoruz. Eğer rakibimizi yenip 3 puan alırsak, bizim için çok büyük bir moral olur. Takımımız havaya girer ve bu şekilde diğer maçlarımıza çıkarız. Ben futbolcularıma başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.