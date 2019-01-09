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Ne vurduğunu görünce gözlerine inanamadı

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde arkadaşlarıyla ava çıkan Çınar Ekşi, vurduğu tavşanın boyutlarını görünce gözlerine inanamadı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde arkadaşlarıyla ava çıkan Çınar Ekşi, vurduğu tavşanın boyutlarını görünce gözlerine inanamadı.


Sivas'ın Altınyayla ilçesi kırsalında avcı arkadaşları Bedrettin, Burhanettin ve Hamza Çil ile ava çıkan Çınar Ekşi, gördüğü bir yaban tavşanını uzun süre takip etti. Tavşan ile arasındaki mesafeyi kapatan Ekşi tüfeğini ateşledi ve tavşanı vurmayı başardı. Bu anları ise kask kamerası ile an be an kaydetti. Vurduğu tavşanı gördüğünde ise gözlerine inanamadı. Vurduğu tavşan neredeyse normalden üç kat daha büyüktü. Normalde üç kilo civarı gelmesi gerekirken, vurduğu tavşanın ağırlığı yaklaşık 10 kilo geldi. Ekşi, yıllardır avlandığını ancak ilk kez bu kadar büyük bir tavşanla karşılaştığını söyledi.

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