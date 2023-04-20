Nenad Bjelica: “Sorunları çözeceğiz”

Önümüzde oynayacağımız maçlar var. Kısa sürede sorunları çözebilmek mümkün değil ama sorunları çözeceğiz” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor deplasmanından 4-1 yenilgiyle ayrılan Trabzonspor'da Teknik Direktör Nenad Bjelica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Bjelica, “Sivasspor'u kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Hak ettikleri galibiyet aldılar. Biz de 10 kişi kaldıktan sonra maçta varlık gösteremedik. Yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynadık. Genç oyuncular oyuna girdikten sonra ikinci yarının son anlarına doğru topun hakimiyeti bizdeydi. Önümüzde çok iş ve yapmamız gereken çalışmalar var. Bunları analiz ederek çok daha iyisini yapmaya çalışacağız. Buraya gelmeden önce tanıdığım insanlar vardı. Herkes bu kulübün büyük bir kulüp olduğundan bahsetti. Bizim takımımız önemli oyunculara sahip. Önümüzde oynayacağımız maçlar var. Kısa sürede sorunları çözebilmek mümkün değil ama sorunları çözeceğiz” ifadelerini kullandı.