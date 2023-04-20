Nenad Bjelica, Trabzonspor'da ilk maçına çıktı

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetimindeki ilk maçına çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında DG Sivasspor ile Trabzonspor, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda karşı karşıya geliyor. Karadeniz ekibi, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetimindeki ilk maçına çıktı.
Teknik direktör Orhan Ak'ın görevinden ayrılmasının ardından bordo-mavili takımın başına geçen Bjelica, ilk sınavını Sivasspor deplasmanında verdi.
51 yaşındaki teknik direktörün maç esnasında zaman zaman futbolcularına taktikler verdiği görüldü.