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Nenad Bjelica, Trabzonspor'da ilk maçına çıktı

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetimindeki ilk maçına çıktı.


Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında DG Sivasspor ile Trabzonspor, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda karşı karşıya geliyor. Karadeniz ekibi, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetimindeki ilk maçına çıktı.


Teknik direktör Orhan Ak'ın görevinden ayrılmasının ardından bordo-mavili takımın başına geçen Bjelica, ilk sınavını Sivasspor deplasmanında verdi.


51 yaşındaki teknik direktörün maç esnasında zaman zaman futbolcularına taktikler verdiği görüldü.

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