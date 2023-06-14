Nesli tehlike altında, yavruları fotoğraflandı

Kanat açıklığı 2 metreyi bulan ve küresel ölçekte nesli tehlike altında olan Şah Kartalı yavruları Sivas'ta fotoğraflandı.

Türkiye'de özellikle İç Anadolu Bölgesi ve Ege taraflarında gözlemlenen Şah Kartal'ı özellikleriyle dikkat çekiyor. Büyüdüğünde yaklaşık 2 metre kanat açıklığına ve 6 santimetre tırnak uzunluğuna sahip bu kartal türünün küresel ölçekte nesli tehlike altında olmasıyla da biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Şah Kartal izleme çalışması yaptı. Yapılan çalışmada bir ağacın tepesinde bulunan yuvada Şah kartal yavruları fotoğraflandı. Şah kartal yavruları beyaz renkleriyle doğa severleri ve yaban hayatı tutkunlarını mest etti.