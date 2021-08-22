İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nesli tükenme altında, köylüler buldu

Sivas’ın Zara ilçesinde köy sakinleri tarafından bulunan ve nesli tükenmekte olan kara leylek yetkililere teslim edildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde köy sakinleri tarafından bulunan ve nesli tükenmekte olan kara leylek yetkililere teslim edildi.


Sivas'ın Zara ilçesi Yukarı Çamurcu köyü arazisinde geçtiğimiz günlerde köy sakinleri tarafından nesli tükenmekte ve koruma altında olan kara leylek bulundu. Bitkin halde bulunan kara leylek Zara Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş ekiplerine verildi. Ekipler koruma altına aldıkları leyleği daha sonra tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Paklar İl Müdürlüğüne teslim etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.