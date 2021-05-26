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Nesli tükenme altında, Sivas'ta görüldü

Sivas’ın Ulaş ilçesinde nesli tükenme altında olan ’Beyaz Bantlı Dağ Engereği’ görüldü.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde nesli tükenme altında olan 'Beyaz Bantlı Dağ Engereği' görüldü.


Sivas'ta dağ engereği olarak da bilinen ve yüksek dağ ekosistemine adapte 'Beyaz Bantlı Dağ Engereği' görüldü. Ulaş ilçesinde görülen ve nesli tükenme altında olan engerek görenleri şaşırttı. Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Sivas İl Müdürlüğü ekipleri tarafından görüntülenen dağ engereği için yapılan izleme ve arazi çalışmalarını sürdürüyor.

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