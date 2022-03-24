İhlas Haber Ajansı

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Nevruz coşkusunu böyle yaşadılar

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında Nevruz Bayramı coşku içerisinde kutlandı.


Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında Nevruz Bayramı etkinlikleri renkli görüntüler oluşturdu. Türklerin Ergenekon'dan çıkışı ve baharın habercisi Nevruz Bayramı, Coğrafya Öğretmeni Selda Koç öncülüğünde tüm öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti. Örs üzerinde demir döven öğrenciler nevruz ateşinin üzerinden atladı. Haşlanmış yumurta tokuşturup bahar türküleri söylediler. Milletleri millet yapan en önemli özelliğin milli kültür olduğu ve Türk milli kültürünün en kadim geleneklerinden birinin de “yeni gün” anlamına gelen nevruz bayramı olduğunun altı çizildi.

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