Nevruz ile 55 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde inşa edilen Nevruz barajı ile 55 bin dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak.

Yıldızeli ilçesinde inşası devam eden Nevruz barajı, 54 metre set yüksekliği ile 22.115 milyon metreküp su depolayacak. Barajın faaliyete geçmesi ile 55 bin dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak.

Altı aşamada tamamlanacak baraj inşaatının ilk iki etabını tamamlandı. 7 bin 550 dekar ve 11 bin 550 dekar alana 2020 yılı içerisinde test amaçlı olarak su verilmesi planlanıyor.

3. ünite ile 8 bin 400 dekar alanın sulanması planlanırken, 2021 yılı sulama sezonunda hizmete alınması hedefleniyor. 4. ünite ile 10 bin 300 dekar, 5. ünite ile 9 bin 650 dekar ve 6. ünite ile 7 bin 550 dekar alanın sulanabilmesi için ise inşaat çalışmaları devam ediyor.

Nevruz Barajı Sulamasının tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile dekar başına 732 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 35 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmekte.