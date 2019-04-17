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Nisan karı Eğriçimen'i beyaza bürüdü

Sivas’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, turizm merkezlerinden Eğriçimen yaylasını beyaza bürüdü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Sivas'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, turizm merkezlerinden Eğriçimen yaylasını beyaza bürüdü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.


Sivas'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle yüksek kesimlerde yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Koyulhisar ilçesi sınırları içerisinde bulunan turizm merkezlerinden Eğriçimen yaylası, yağan karla beyaza büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Yayla sakinleri yaz gelmesini beklerken, kar sürprizi yaşadıklarını dile getirdi.

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