İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nükleer silahlarda kullanılıyor, Sivas'ta ele geçirildi

Sivas’ta durdurulan bir otomobilde yapılan aramada nükleer silahlarda kullanılan 10,5 gram kırmızı cıva ele geçirildi.

Sivas'ta durdurulan bir otomobilde yapılan aramada nükleer silahlarda kullanılan 10,5 gram kırmızı cıva ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada il merkezinde bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada Sovyetler Birliği döneminde nötron bombasının tetikleyicisi olarak üretildiği iddia edilen 10,5 gram kırmızı cıva ele geçirildi. Araçta bulunan K.İ., İ.D. ve H.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.