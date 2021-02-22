Numune Hastanesine üstgeçit projesi hayata geçiyor

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Başkan Yardımcısı Kayhan Işık ve Bekir Sıtkı Eminoğlu ile birlikte Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Horuz'u ziyaret etti. Şehrin ulaşımıyla ilgili konuların masaya yatırıldığı ziyarette Başkan Bilgin yeni numune hastanesi üstgeçit projesinin hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.

Kurum ziyaretleri kapsamında Karayolları 16. Bölge müdürlüğüne ziyaret gerçekleştiren Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Karayolları Bölge Müdürü Mustafa Horuz ile bir araya geldi. Şehrin muhtelif yerlerindeki ulaşım sorunlarının masaya yatırıldığı görüşmede Sivas Belediyesi ve Karayollarının ortak çalışmasıyla hayata geçirilecek Yeni Numune Hastanesi Üstgeçit Projesinin ihaleye çıkarılacağı açıklandı.

"Numune Hastanesi Üstgeçit Kavşak inşaatı ihale edilerek çalışmalar başlayacak"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin en kısa zamanda Numune Hastanesi Üstgeçit Kavşak inşaatının ihale edilerek çalışmalara başlatılacağını belirterek, “Bugün Karayolları Bölge Müdürümüz ve Müdür yardımcılarımız ile numune hastanesi kavşağına yapılacak üstgeçidin son durumunu birlikte istişare etmek için bir araya geldik. Öncelikle hemşerilerimize şu hususun müjdesini vermek istiyorum ki; inşallah en kısa zamanda Numune Hastanesi Üstgeçit Kavşak inşaatı ihale edilerek çalışmalar başlayacak. Son yıllarda şehrimizde önemli güzel gelişmeler yaşanıyor. Bunun en güzel örneklerinden birisi de şehrimize uzun yıllar hizmet edecek modern hastanemizin kazandırılmasıydı. Tabi hastanemiz o alana taşınınca doğal olarak trafik yoğunluğu oluştu bizde bu sorunu çözmek için geçtiğimiz hafta Ankara ziyaretimizde Milletvekillerimiz İsmet Yılmaz, Habib Soluk ve Semiha Ekinci ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na ziyaret gerçekleştirerek uzun süredir Sivas'ımızın gündeminde olan bu projeyi nihai sonuca ulaştırdık. Projeyi istişare etmek ve görsel ile animasyonlarını son bir kez değerlendirmek üzere de karayolları bölge müdürümüzle bir araya geldik. Projemiz en kısa zamanda ihale edilecek ve en kısa zamanda hemşerilerimizin hizmetine sunacağız böylece Sivas'ımızın bir sorununu daha çözüme kavuşturmuş olacağız şehrimize hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Hayata geçirilecek proje ile Sivas-Erzincan Yolu Sivas şehir geçişinde yoğun transit ve şehir içi trafik altında hemzemin olarak bulunan Numune Hastanesi Kavşağının Farklı Seviyeli Kavşak olarak düzenlenerek karayolu standardının yükseltilip trafik güvenliğinin arttırılması, iki şehir arasındaki transit trafiğin rahatlatılması ve Numune Hastanesine ulaşımın kolaylaştırılması planlanıyor. Halil Rıfat Paşa Köprüsü bitiminden başlayacak olan ve toplam 650 metre uzunluğunda inşa edilecek proje de 7 açıklıklı çift geliş çift gidiş 270 metre köprü inşa edilecek.