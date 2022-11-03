Nuri Demirağ tarafından 81 yıl önce yaptırıldı, yeniden uçuşlara hazırlanıyor

Her fırsatta ilçe ziyaretleri yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Divriği ilçesi ve bazı köylerini ziyaret etti. Vali Yılmaz Şimşek, Höbek ve Güresin köyleri ziyaretinin ardından Nuri Demirağ tarafından 81 yıl önce Divriği ilçesine kazandırılan ve yeniden sivil uçuşlara açılacak olan havalimanı sahasında incelemelerde bulundu. Pisti gezen Vali Şimşek, yetkililerden havalimanında gelinen son süreç hakkında bilgi aldı.

“Tüm destek verilecek”

Havalimanının yapımını üstlenecek olan Arslan Küçükemre ile telefonda görüşen Vali Şimşek, Divriği'nin turizmine önemli katkılar sağlayacak iş insanına teşekkür ederek gereken tüm desteğin verileceğini ifade etti.