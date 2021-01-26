İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

O ilçede sevindiren haber, Covid-19 vakası kalmadı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde Covid-19 vakası kalmadı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde Covid-19 vakası kalmadı. Güzel haber, İmranlı Kaymakamlığı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.


Yaz aylarında Covid-19 vaka sayılarının arttığı Sivas'ta tedbirler sonuç vermeye başladı. Sivas'ın yaklaşık 8 Bin nüfuslu İmranlı ilçesinde Covid-19 vakası kalmadı. İmranlı Kaymakamlığı güzel haberi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.


İmranlı Kaymakamlığı'nın söz konusu paylaşımında , “Teşekkürler İmranlı ! Covid-19 vakamız 0 ” ifadelerine yer verildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan ilçe Kaymakamı Hacı Kerim Meral, 21 Ocak'tan itibaren ilçede pozitif yeni vaka görülmediğini belirterek vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.