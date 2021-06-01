O ilde Türk semenderi görüldü

Sivas'ın Zara ilçesinde Lekeli Semender veya Türk Semenderi olarak adlandırılan Salamandra infraimmaculata görüntülendi.

Sivas'ta genellikle orman açıkları, su kenarları ve taşlık alanlarda rastlanan Lekeli Semender görüntülendi. Suriye, Lübnan, İsrail, Irak, İran ve ülkemizde yaşayan semenderin 3 alt türü de bulunuyor. Türk Semenderi olarak da bilinen Salamandra infraimmaculata'nın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor. Zara ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Müdürlüğü ekiplerince görüntülenen Lekeli Semender görenleri de bir hayli şaşırttı. Ekipler Biyoçeşitlilik izleme kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.