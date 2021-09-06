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O muhtar yine sahnede

Sivas’ın Gürün ilçesinde mahallesinde yaptığı hizmetlerle dikkat çeken muhtar şimdide mahallesindeki tüm hanelere özel isimlikler hazırlatıp kapı kapı dağıttı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde mahallesinde yaptığı hizmetlerle dikkat çeken muhtar şimdide mahallesindeki tüm hanelere özel isimlikler hazırlatıp kapı kapı dağıttı.


Sivas'ın Gürün ilçesi Kurultay Mahallesi muhtarı İlhami Atmaca, pandemi döneminde dezenfektan ve maske sıkıntısının yaşandığı günlerde temin ettiği dezenfektan ve maskeleri ücretsiz olarak dağıtarak dikkat çekmişti. Ramazan ayınca ise fırından aldığı sıcak Ramazan pidelerini hanelerin kapılarına kadar ulaştırmıştı. Hizmette sınır tanımayan muhtar şimdide tüm haneler için hazırlattığı özel isimlikleri kapı kapı gezerek dağıttı. Mahallesinde bulunan 280 hanenin her birine özel hazırlanan isimlikleri ücretsiz olarak teslim eden Atmaca, “bize bu görevi layık gören mahalle sakinlerimize hizmetimizi esirgemeden yerine getirmek büyük gurur ve mutluluk kaynağıdır" şeklinde konuştu.

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