O tatbikat gerçeğini aratmadı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sağlıkta kalite standartları gereği Beyaz Kod tatbikatı yapıldı, tatbikat gerçeğini aratmadı.

Hizmet kalitesini arttırabilmek amacı ile önceden belirlenen senaryoya göre gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmazken, senaryo başarı ile tamamlandı.

Tatbikatta senaryo gereği servisteki hasta, yakınını taburcu ederken biraz beklediği için sinirlendi. Sekretere gelerek işlemlerini hızlandırmasını ve beklemek istemediğini söyledi. Serviste yüksek sesle konuşarak ortamın huzurunu bozdu ve tehdit ederek konuştu. Bunun üzerine hemşire tarafından beyaz kod verildi. Beyaz kod verildikten sonra güvenlik kuvvetleri 2 dakika gibi kısa bir sürede olay yerine ulaştı. Daha sonra sinirli hasta yakını olay yerinden uzaklaştırıldı. Sağlık çalışanı beyaz kod formunu doldurdu.

Konuya dair açıklamalarda bulunan SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, “Bugün hastanemizde Beyaz Kod tatbikatı gerçekleştirilmiştir. Beyaz Kodda amaç hastane personeline yönelik gerçekleşen fiziksel ya da sözel saldırılarda olay yerine en yakın güvenlik görevlisini intikal ettirerek, personelin güvenliğini sağladıktan sonra olayın çözümlenmesi, kayıt altına alınması ve olaya maruz kalan personelimize gerekli bilgi ve desteğin sağlanmasıdır. Hastanemizdeki beyaz kod uygulama prosedürüne göre olaya maruz kalan personel 1111 nolu telefonu arayarak Beyaz kod bildirimi yapar, güvenlik görevlisi bildirimi alır almaz en hızlı şekilde olay yerine gelerek kişiyi olay yerinden uzaklaştırıp personelimizin güvenli bir ortamda olmasını sağlar ve bu olay kayıt altına alınır. Bugün beyaz kod tatbikatı yaparak hastanemizdeki prosedürün işleyişi ile ilgili gerekli çalışmaları yerinde değerlendirmiş olduk. Tatbikatı planlayan kalite koordinatörümüze ve görev alan personellerimize teşekkür ederim” dedi.