O vurdu kaçtı, yolu açmak vatandaşlara düştü

Sivas'ta alt geçit uyarı levhalarının bulunduğu demir bloğa çarpan sürücü demir bloğun kırılarak yolu kapatmasına neden olurken umursamadan olay yerinden ayrıldı. Olay sonrası trafiğin tıkanması ile birlikte bloğu yol kenarına çekmek vatandaşlara düştü.

Edinilen bilgilere göre olay 15.30 sıralarında Sanayi caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan Halifelik alt geçidinden geçmek isteyen plakası belirlenemeyen araç alt geçit uyarı levhalarının bulunduğu demir bloğa çarptı. Çarpma sonucu kırılan demir blok yolun tek şeridini trafiğe kapatırken alt geçitte de maddi zarar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri caddede çeşitli önlemler aldı. Çevredeki vatandaşlar ise yolu trafiğe açmak için kendilerince bir çözüm yolu üretti. Olay yerinde bulunan bir arazi aracının arkasına bağlanın demir blok çevredeki vatandaşlarında yardımıyla yol kenarına çekildi. Vatandaşların ürettiği çözüm ile yol trafiğe açılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.