Ocağı açık unutunca polisten yardım istedi

Sivas'ta polis ekipleri, bir vatandaşın ‘Ocağı açık unuttum, evimin doğalgaz vanasını kapatır mısınız' isteğini geri çevirmedi.

Kent merkezi Akdeğirmen Mahallesi, Bezirci Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan vatandaş, evde bulunan ocağı açık unutarak çıktığını söyleyerek 112 çağrı merkezinden yardım istedi. Çağrı merkezi görevlileri gelen yardım çağrısını polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, evin bulunduğu apartmana gelerek evin dışarısında bulunan doğalgaz vanasını kapattı. Ev sahibi ise yardımına koşan polis ekipleriyle cep telefonuyla iletişime geçerek teşekkür etti.