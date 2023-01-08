Oda seçimlerine şaibe karıştırıldı iddiası

Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, 27 Aralık 2022 Salı günü gerçekleştirilen delege seçimlerine seçim sonucunu etkilemeye yönelik şaibe karıştırıldığını ileri sürdü. Çoban, yapılan usulsüz eylemlerin kayıt altına alınarak tespit edildiğini ve suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban açıklamasında, yapılan delege seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını ve 2018 yılında alınan İlçe İdare Kurulu ve Mahkeme kararlarının hiçe sayıldığını söyledi.

Çoban açıklamasında, “Ne yazık ki kanunlar tanınmadığı gibi bu kararlara yönelik İdari Mahkemelere açılan davalara ve bu mahkemenin verdiği kararları da tanınmayarak, Kangal Ziraat Odası seçimlerine şaibe karıştırıldığını üzülerek ifade etmek istiyorum. Kaymakamlık, İlçe İdare Kurulu ve Sivas İdare Mahkemesinin, ‘ÇKS belgelerinin Ziraat Odalarında Üyeliğine Delil Teşkil Etmeyeceği, Ziraat Odası Üyelerinin ÇKS Belgelerine Dayanarak Delege Seçimlerinde Oy Kullanmasının Hukuka Aykırı Olduğu' yönündeki mahkeme kararını yok sayarak, Kangal Ziraat Odasının 2022 yılında yapılan seçimlerinde köylere ÇKS listesi adıyla dağıtılan listelerle usulsüz seçim yapmış ve delege çıkartılmıştır. Bu usulsüzlükler, bizleri derinden üzmüştür. Tek derdi çiftçilerinin hakkını savunmak olan, onlara ucuz ve kaliteli ürünler sağlamak olan Türkiye'de öncü oda konumunda olan Kangal Ziraat Odasının neden hedef alındığını anlamakta zorlanıyoruz. Yoksa Kangal Kaymakamı, Ziraat Odasına aday mı olacak? Ne yazık ki yaşanalar bizlerde bu algıya neden oldu. Ya da seçimleri hiçe sayarak Odamıza atama yoluyla birilerine mi vermek istiyor?” dedi.

Konuyu Cumhurbaşkanlığına taşıyacak

Konuyu Cumhurbaşkanlığına taşıyacaklarını belirten Başkan Çoban, “Çiftçilerin seçme hakkına yönelik yapılan bu baskıları anlamak mümkün değil. Bizler, çiftçilerimiz için gece gündüz çalışan siyasetten uzak duran bir yapıdayız. Seçimlerde gönüllere girmek istemeyen, çiftçilerden uzak duran, onların sorunlarına kulak tıkayanlar bugün çiftçilerimizin özgür iradelerine zincir vurmaya çalışıyor. Bu konuda 5 Bin üyemizin hakkını sonuna kadar savunacağız ve arayacağız” diye konuştu.

7 delege iptal edildi

Çoban, kazanan 7 delegenin delegeliklerinin iptal edildiğini ifade edip, “Seçimler sonucunda 7 delegemiz seçimi kazandığı halde gerekçe gösterilmeksizin delegelikleri iptal edilmiştir. Tüm bu kanunsuzluğa rağmen delegelerimizin Yüzde 65'i bizleri tercih etmiştir. Kangal'ın yiğit çiftçileri, bu tür oyunlara en güzeli cevabı sandıkta vermiş ve Türkiye'ye örnek çalışmaları hayata geçiren Basri Çoban ve ekibine destek vermiştir. Gerekçesi sorulduğunda ise mahkemeye başvurun diyerek haklı taleplerle dalga geçilmektedir. Bizi, kayyum atamakla tehdit edenler, şunu iyi bilsin ki; çiftçilerin gerçek temsilcileri olarak kimseye boyun eğmeyeceğiz. Hiç kimse bana ve eli nasırlı Kangal çiftçisine diz çöktüremez. Bize ayar vermek isteyenler önce ilçenin ve köylerin durumuna baksınlar. İlçemiz ve köylerimiz göç verirken, eğitim ve sağlıkta geldiğimiz nokta ortada, yolları yapılmayan köylerimiz ortada, asgari ücrete ağır sanayide gençlerimiz ezilirken, ilçenin sorunlarını dertlerini bilmeyenler dönün ilçemizin durumuna bir bakın. Ben ve eli nasırlı çiftçiler, bu kanun nizam tanımayanlara karşı sandıkta gereken cevabı vereceğiz” şeklinde konuştu.