Sivas'ta, ihracat rakamlarının ve yatırımcı sayısının her geçen gün artış gösterdiği bu günlerde Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir birçok projeyi yakın bir zamanda vitrine çıkarmaya hazırlanıyor.

Projeler arasında yer alan “Odana Danış Bilgiye Ulaş” ana başlığı altında yürütülecek olan proje ile STSO üyelerinin kredi skorlarının artırılması konusunda danışmanlık hizmeti verilecektir.

Odana danış bilgiye ulaş projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın, “İmalat Sanayi Finansal Yetkinlik Projesi” Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından destek almaya hak kazandı. Bu proje ile TR72 Bölgesi İmalat Sanayi için danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürülecek. 2023 yılında gerek ticaret gerekse ithalat ve ihracat yapan üyelerin ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık hizmetlerine devam edileceği bildirildi.