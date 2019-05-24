Öfke motivasyonu arttırır mı?

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2'nci Seminer Günlerinde konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Görevlisi Sema Biçer, öfkenin masum bir duygu olduğunu ve motivasyonu arttırdığını belirtip, “Biz eğer kendi bedenimizin olduğu yere zihnimizi, beynimizi götürmüyorsak anı yaşayamıyoruz demektir. Özellikle ölümle burun buruna gelmiş kişiler bunu çok iyi fark ederler. Yapmadıkları ve pişman oldukları şeyleri yaptıkları için üzülürler. Bunun içinde anı yaşamak gerekiyor. Öfkenin ne olduğunu ve ne olmadığını bilmemiz gerekmektedir. Öfke aslında motivasyonumuzu arttıran bir duygudur. Kızma ve gücenme gibi bir olay ortaya çıkıyor bu da öfke duygusunun içerisindedir. Öfke ne saldırganlıktır ne de şiddettir. Öfke son derece masum olgudur ve saldırganlık durumu değildir.” ifadelerini kullandı.

“Öfke ruhun habercisidir.”

Öfkenin ruhun habercisi olduğunu ifade eden Biçer, “Öfke ruhun habercisidir. İnsanın kendisini daha iyi veya kötü hissetmesine neden olur. Ancak insanı iyi ya da kötü insan yapmaz. Duygu, bir durum olay veya kişilere verilen anlam nedeniyle insan iç dünyasında uyanan izlenimdir. Olay durum ve kişilere sadece insanlar yön verir ve değiştirir buna da duygu denir.” Dedi.