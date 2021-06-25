Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in havaalanından uğurladığı öğrenciler Çanakkale'de.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından 12 Mart İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle, 58 bin adet “Safahat'' kitabı öğrencilere hediye edildi. Yarışmada dereceye giren 300 öğrenci Çanakkale gezi programı ile ödüllendirildi. Geçtiğimiz günlerde 300 kişilik öğrenci grubunun ilk kafilesi olan 184 öğrenciden oluşan heyet sabahın ilk ışıkları ile Sivas'tan özel uçakla Çanakkale'ye yolcu edildi. Kafileyi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Nuri Demirağ Havaalanı'ndan uğurlamıştı.

Çanakkale Savaşı'nın izlerini yakından görme fırsatı bulan öğrenci ve öğretmenler, Çanakkale Şehitliği başta olmak üzere; Kilitbahir Kalesi, Namazgâh Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı ve Deniz Savaşları, Rumeli Mecidiye Tabyası, Şahindere Sargı Yeri Hastane Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi, Ertuğrul Koyu Yahya Çavuş Şehitliği gibi mekânları görme imkânı buldu.

Rehberler eşliğinde Çanakkale Savaş'ının yaşandığı alanları karış karış gezerek bilgi alan heyet, Şehitlik Abidesi önünde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

Şehitler diyarı Çanakkale'de tarihe yakından tanık eden öğrenciler, gezi programından dolayı Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdiler.