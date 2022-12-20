İhlas Haber Ajansı

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Öğrenciler doyasıya eğlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulunda açık hava etkinliği düzenlendi.


Düzenlenen etkinliğe, Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Recai Zan, Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.


Etkinliği öğrencilerin moral ve motivasyonları ile aidiyet duygularını artırmak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirten Zan, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.


Halay çekerek doyasıya eğlenen öğrenciler ise Zan'a teşekkür etti.

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