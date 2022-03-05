Öğrenciler doyasıyla eğlendi

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” Projesi kapsamında Sivas'ta öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde program düzenlendi.

Programa; Yavuz Selim Ortaokulu ve Başöğretmen Atatürk Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Proje kapsamında oluşturulan değerler kulübü öğrencileri, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerle doyasıya eğlenerek unutamayacakları bir gün geçirdi.