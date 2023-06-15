Öğrenciler hünerlerini sergiledi

Sivas'ta öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılında geliştirdikleri projeleri ‘İyi Örnekler' sergisinde sergiledi.

Sivas Valiliğinin himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında uygulanan Hedef Projesinin Örnekler sergisi düzenlendi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgini, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Birçok kategoride, il ve ilçelerden toplam 58 proje sergilendi. Öğrencilerin büyük bir özenle hazırladığı projeler görenlerden takdir topladı.

Proje ile ilgili bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Hedef Projesi çerçevesinde yaptığımız çalışmaların örneklerini sergiliyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında Valiliğimiz himayelerinde Belediye Başkanlığımızın paydaşlığında bir proje geliştirdik. Bu projemiz 10 temalı bir proje. Temaları belirledik. Okullarımızı yarıştırmadan geliştirmeye çalıştık. Çok güzel örnek çalışmaları hep birlikte gördük. Hedef projesi ilk yılında amacına ulaştı. Biz aynı zamanda çıktıları değerlendiriyoruz. Bugüne aslında çıktı sergisi de denilebilir.”