Öğrenciler kampta bir araya geldi

Sivas Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından kentte faaliyet gösteren bir termal otelde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik "Şuur Kampı" düzenlendi.

İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünün "Ahlaki Değerler Kampı" adı altında yürüttüğü Şuur Kampına 30 kız öğrenci katıldı.

Kampı ziyaret eden İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, ahlaki değerler ve tesettürün önemi hakkında sohbet gerçekleştirdi.

İl Müftülüğü tarafından gençlere yönelik yapılan programların devam edeceğini söyleyen İl Müftüsü Altunkaya, kampa iştirak eden öğrencilere teşekkür ederek kampın hayırlı olmasını temenni etti.