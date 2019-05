Öğrenciler kendi tasarladıkları dronlarla yarıştı

Sivas'ta orta okul ve Lise öğrencilerinin kendi tasarımları ile yarıştıkları insansız hava aracı yarışları başladı.

Sivas Kongresinin 100. Yılı kapsamında gerçekleştirilen “Nuri Demirağ İnsansız Hava Aracı Yarışları” Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başladı. Yarışlara Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas İl Özel İdare Müdürü Mehmet Nebi Kaya,İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve çok sayıda öğrenci ile aileleri katıldı. Yarışmalara Sivas merkezden ve ilçelerinden 25 okuldan 75 öğrenci, 64 drone ile katıldı. Yarışmalara katılan öğrencilerin kendi tasarladıkları 40 drone zamana karşı yarışlarda sahne alacakken 24 drone ise özgün tasarım alanında yarışacak. Program saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Bugün çok özel ve anlamlı bir etkinlikte bir arada olduğumuzu belirtmek istiyorum. 100. Yıl coşkusunu ve heyecanını her alanda hissettiriyoruz. Güzel etkinliklerle canlı tutuyoruz. 100. Yılda 7'den 70'e her kesime hitap edeceğiz. Her kesime 100.yıl ruhunu hissettireceğiz. Bu etkinliğin 100 yıl önceki ruhla hiçbir farkı yoktur. Nasıl 100 yıl önce milli birlik ve beraberlik ile yola çıkılıp başarıldı ise aynı ruhla Nuri Demirağında yerli ve milli olalım diye büyük hayalleri vardı. İnşallah bu ruh sürekli devam edecektir “ dedi.

Konuşmaların ardından ise yarışların başlama butonuna Sivas Valisi Salih Ayhan bastı. Öğrenciler zorlu parkurda kimi zaman kazalar yaşarken tasarladıkları dronlar ile heyecan içerisinde zamana karşı yarıştılar.

‘Örümcek Drone' ismini verdiği kendi tasarımı olan insansız hava aracı ile yarışmalara katılacak olan Bilge Kağan Ateş ise tasarımları için uzun uğraşlar verdiklerini belirterek yarışmada iddialı olduklarını söyledi. Ateş, “Malzemelerin siparişi uzun sürdü, Çin'den getirttik. Yapımı oldukça uzun sürdü flament bastık. Yaklaşık 3-4 ay gibi bir sürede tasarladık. Yapımı oldukça zor oldu zaman zaman hatalarımız ile karşılaştık. Bazı parçalarını da kendi yaptığımız 3 boyutlu yazıcıdan çıkardık. Bizim için zorlu oldu ama sonunda başardık. Yarışmada birinci olacağımız düşünüyorum. Örümcek drone ismini verdik tasarımımıza“ dedi.

“Nuri Demirağ İnsansız Hava Aracı Yarışları” 2 gün boyunca Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda devam edecek ve yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek.