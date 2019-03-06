Öğrenciler kumbarada yardım toplayacak

Sosyal Hizmetler bölümü öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde Hayat Ağacı Derneğini ziyaret etti. Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden Müdür Yardımcısı Mustafa Ağırsoy, Gıda Bankası gezisi esnasında misafirlere eşlik etti. Aile ve Tüketici Hizmetleri Bölüm Şefi Ümmügülsüm Şahin, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü Öğretmeni Fatma Şimşir, 10'uncu ve 11'inci sınıf öğrencileri ile beraber Hayat Ağacı Derneği bünyesindeki Gıda Bankasının gıda, giyim, ayakkabı ve diğer reyonlarını yerinde gördüler. Hayat Ağacı Derneğinin çalışma yapısını çok beğendiklerini belirten öğrenciler, hayır sahiplerini ve işadamlarını Gıda Bankasına katkı sağlamaya davet ettiler.

Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aile ve Tüketici Hizmetleri Bölüm Şefi Ümmügülsüm Şahin, öğrencilerin Hayat Ağacı Derneğini tanımaları için bu tür geziler düzenlediklerini belirterek, Gıda Bankasından yardım alan ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla buraya her zaman destek olmaya gayret edeceklerini söyledi.

Diğer yandan ziyaretin sonunda öğrenciler, Hayat Ağacı Derneğine katkı sağlamak amacıyla kumbarada para toplamaya karar verdi.